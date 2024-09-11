Куди зможуть діставати балістичні ракети з Ірану: які міста під ударом

Російська армія зможе використовувати балістичні ракети Fath-360 з Ірану у прифронтовій зоні. Вони приблизно такого ж технічного рівня як ракети до С-300.

Про це розповів військовий експерт Роман Світан в коментарі "24 каналу".

З його слів, від цього озброєння є небезпека. Ракети зможуть зайти на глибину 50-70 км від лінії фронту, прогнозує експерт.

"Під ударами можуть бути Суми, Харків, Херсон. Аж майже до Запоріжжя. Це лише великі міста. Усі об'єкти в межах 50-70 кілометрах можуть бути під ударом", - наголосив Світан.

Перехоплювати ці ракети складно. Адже час підльоту балістичної ракети на таку відстань може становити буквально одну хвилину.

Нагадаємо, військовий експерт Олексій Гетьман наголошує, що балістичні ракети з Ірану небезпечні для України. Хоч вони не є далекобійними, але високоточні та небезпечніші за російські С-300.

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