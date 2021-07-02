Куди звертатися, якщо після вакцинації від коронавірусу в електронній системі немає даних: пояснення МОЗ

Куди звертатися, якщо після вакцинації від коронавірусу в електронній системі немає даних: пояснення МОЗ

У МОЗ радять українцям бути у контакті зі своїм сімейним лікарем, який допоможе виправити помилку.

Після вакцинації від коронавірусу у базі даних української електронної системи охорони здоров’я зберігаються записи про щеплення. З дозволу пацієнта вони можуть бути доступні відповідним медичним працівникам. Утім, трапляються випадки, коли інформація про вакцинацію відсутня в електронній системі.

Як діяти, коли в електронній системі охорони здоров’я немає даних про щеплення від коронавірусу, пояснили у МОЗ.

Зокрема, якщо після першої дози немає відповідної інформації в електронній системі, але є паперова довідка, треба звернутися до сімейного лікаря або до медзакладу, де проводилась імунізація.

Якщо такої довідки немає, слід зателефонувати до контакт-центру медичної інформаційної системи, через яку вносилися дані, Або також можна залишити звернення в контакт-центрі МОЗ.

Крім того, під час внесення даних може трапитися помилка, у такому разі треба звернутися до сімейного лікаря та виправити її. Ще один варіант - попросити медичного працівника, який буде вводити другу дозу вакцини, виправити помилку.

Що робити, якщо даних про вакцинацію немає в електронній системі / Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, багато українців, які вакцинувалися проти COVID-19, висловлюють занепокоєння тим, що тести не показують у них наявності антитіл до коронавірусу. У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що непокоїтися щодо цього не варто.

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