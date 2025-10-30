Ексочільник «Укренерго» Володимир Кудрицький на засіданні суду / © ТСН

За колишнього очільника НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького внесли заставу у розмірі 13,7 мільйона гривень.

Про це повідомило видання РБК-Україна з посиланням на джерела.

За інформацією джерел ЕП, наразі Кудрицький ще перебуває в слідчому ізоляторі, однак його звільнення очікують найближчим часом.

Раніше суд визначив, що у разі внесення застави за колишнього голову НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького на нього покладаються кілька обов’язків.

Зокрема, він не має права залишати населений пункт, де зареєстрований або проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду. Кудрицький зобов’язаний повідомляти про зміну місця проживання або роботи, утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим суддею, а також здати на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України. Крім того, він буде зобов’язаний носити електронний засіб контролю. Термін дії цих обов’язків визначено до 28 грудня 2025 року включно, у межах строку досудового розслідування.

Що передувало

Раніше «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомляла, що 21 жовтня Державне бюро розслідувань провело обшуки у Кудрицького. Слідчі дії стосувалися можливого завищення вартості підрядних робіт і обсягів вирубки лісу під час будівництва енергетичних магістралей.

Джерела уточнювали, що правоохоронці розслідують кілька кримінальних проваджень, пов’язаних з імовірними зловживаннями під час керівництва Кудрицького компанією «Укренерго».

Сам Кудрицький підтвердив факт обшуків і заявив, що під час слідчих дій у нього вихопили телефон з рук. Наступного дня, 22 жовтня, він прибув на перший допит і повідомив журналістам, що має статус свідка.

У вівторок, 28 жовтня, стало відомо, що ДБР затримало екскерівника «Укренерго» у Львівській області. Також у межах цього розслідування підозру оголосили львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який нині перебуває під вартою.

Слідство вважає, що Гринкевич створив схему, до якої у 2018 році приєднався Кудрицький — на той час заступник директора «Укренерго». За даними ДБР, у результаті змови з приватною компанією державне підприємство переказало підряднику понад 13,7 млн грн авансу за реконструкцію підстанцій. Ці кошти, як стверджують слідчі, учасники схеми привласнили, не маючи наміру виконувати роботи.

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що, за його даними, збитків державі Кудрицький не завдав. Він пояснив, що тендер, через який відкрите провадження, проводили під банківську гарантію, а банк повернув «Укренерго» аванс понад 13 млн грн.

29 жовтня Печерський районний суд Києва почав обирати запобіжний захід Кудрицькому. Його під конвоєм доставили до суду.

За рішенням суду, його взяли під варту на час досудового слідства з правом внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.