Куди битиме Росія восени та взимку: французький аналітик назвав головні цілі

Ракетна атака по Україні / © ТСН.ua

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Взимку Росія може зосередить удари на портах, енергосистемі та автозаправках України. Французький OSINT-аналітик Клеман Молен попередив про нарощування ворогом виробництва дешевих реактивних дронів-ракет та загрозу для атомної генерації.

Про це він розповів у інтерв’ю «Радіо Свобода».

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«Я вважаю, що вони (росіяни — ред.) нарощуватимуть виробництво „Герань-4“, реактивних дронів-ракет на кшталт „Герані-5“ або „Бандеролі“. Це також буде проблемою для портів і ключових об’єктів, наприклад, у Києві», — зазначив Молен.

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За його словами, потенційне використання Росією недорогих реактивних дронів-ракет для атак по містах за відсутності достатньої протиповітряної оборони «може бути дуже серйозною проблемою».

Аналітик припускає, що одним із головних завдань РФ стане збільшення обсягів виробництва «Герань-4».

«Я вважаю, що нарощення виробництва „Герань-4“ — це їхній пріоритет. Вона коштує, думаю, трохи дорожче [за „Герань-2“], але вони все одно намагатимуться досягти економічної ефективності, виробляючи значно більше дронів», — попередив аналітик.

Надалі, на думку Молена, окупанти, ймовірно, продовжать завдавати ударів на середні дистанції. Серед можливих цілей він називає електричні підстанції, виведення яких із ладу «може бути дуже серйозною проблемою».

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Захист енергетики

Водночас аналітик звернув увагу, що Україна вже вживає заходів для посилення захисту енергетичної інфраструктури.

«Україна вже почала адаптуватися. Зараз вона укріплює їх: встановлюють бетонний захист навколо трансформаторів на підстанціях, щоб захистити їх від ударів дронів. Це працює, але потребує багато часу і грошей, щоб встановити весь цей бетонний захист на дуже великих об’єктах. Це одне з рішень», — розповів Молен.

Російські удари по АЗС та слабкість підходу Росії

Окремою загрозою, за словами експерта, можуть стати атаки на автозаправні станції. Росія, на його думку, продовжить використовувати для цього FPV-дрони на оптоволокні, що створює ризики для логістики поблизу фронту.

«Думаю, невдовзі вони зможуть повторити українські удари середньої дальності за допомогою власних дронів. Ймовірно, вони можуть робити це так само, як Україна, — дрони-ретранслятори у повітрі і FPV або інші типи дронів завдаватимуть ударів значно далі від лінії фронту», — попередив Молен.

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Водночас головною слабкістю такого підходу для РФ він називає українські дрони-перехоплювачі: «Україна має дуже добре розвинені дрони-перехоплювачі, а це означає, що вона може легко уражати ці дрони-ретранслятори й запобігати таким ударам».

Однак повністю виключати збільшення кількості таких ворожих атак він не радить.

«Але на деяких ділянках фронту, думаю, масштаби цих ударів зростатимуть. І це стане проблемою, особливо для систем протиповітряної оборони, артилерії та місць запуску дронів», — зазначив аналітик.

У пріоритеті російських атак — енергетика

Найважливішою ціллю для російських атак Молен назвав енергетичну інфраструктуру. На його думку, саме вона може стати однією з головних проблем України під час прийдешньої зими.

«Якщо Росія завдаватиме ударів по нових цілях, включно з електростанціями та деякими ключовими об’єктами електроенергетики в країні, вона може від’єднати атомну генерацію від електромережі країни, а це означає, що Україні доведеться зупиняти атомні електростанції», — наголосив він.

Експерт пояснив, що після зупинки АЕС їхнє повторне підключення до енергосистеми може потребувати значного часу навіть після відновлення відповідної інфраструктури.

«Це означатиме, що багато ключових міст взимку залишаться без електроенергії, а багатьом ключовим галузям промисловості також бракуватиме електрики. Це одна з головних проблем, з якими Україна зіткнеться цієї зими», — зауважив Молен.

Нагадаємо, за даними ГУР Міноборони України, Росія не планує переговорів чи припинення вогню до кінця року. Восени та взимку ворог зосередить удари на ОПК, військових об’єктах, логістиці та критичній інфраструктурі — енергетиці, опаленні, газовидобутку, водопостачанні та лініях електропередач, проти яких росіяни розробили спеціальні дрони.

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