704
Куди битиме Україна на території Росії: Зеленський дав відповідь

Україна вдарить по спроможностях РФ виробляти зброю та генерувати енергію, зазначив Володимир Зеленський.

Світлана Несчетна
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський анонсував удари по спроможностях РФ генерувати енергію та виробляти зброю.

Про це він сказав журналістам під час спілкування у соцмережі.

Глава держави зазначив, що війна в Ірані дещо допомогла РФ заробляти на енергоносіях, але це не критично.

За його словами, атаки по РФ є дзеркальними і спрямовані по найболісніших для Росії об’єктах.

«Втрати Росії вже вимірюються десятками мільярдів доларів», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, СБУ вгатила по ключовій нафтовій станції Кремля, там гігантська пожежа.

