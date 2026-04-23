Куди битиме Україна на території Росії: Зеленський дав відповідь
Україна вдарить по спроможностях РФ виробляти зброю та генерувати енергію, зазначив Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський анонсував удари по спроможностях РФ генерувати енергію та виробляти зброю.
Про це він сказав журналістам під час спілкування у соцмережі.
Глава держави зазначив, що війна в Ірані дещо допомогла РФ заробляти на енергоносіях, але це не критично.
За його словами, атаки по РФ є дзеркальними і спрямовані по найболісніших для Росії об’єктах.
«Втрати Росії вже вимірюються десятками мільярдів доларів», — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, СБУ вгатила по ключовій нафтовій станції Кремля, там гігантська пожежа.