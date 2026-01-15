Куди дзвонити у разі відсутності тепла, води та світла

Служба 112 / © Ігор Клименко

Телефонна лінія 112 розпочала роботу в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Ми залучили до роботи додаткових операторів, аби оперативно опрацьовувати не лише звернення до екстрених служб — рятувальників, поліції, медичної допомоги чи газової служби, а й отримувати інформацію щодо критичної ситуації у домівках громадян», — наголосив він.

Отриману інформацію оператори невідкладно передають до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та комісії ТЕБ та НС для швидкої організації допомоги людям у нинішніх складних умовах.

«Оператори надаватимуть інформацію про найближчий пункт незламності чи місця обігріву. І за потреби скеровуватимуть екіпажі екстрених служб», — додав Клименко.

Міністр нагадав, що на лінію 112 можна звернутися навіть за відсутності мобільного звʼязку. Для цього потрібно підключитися до мережі WI-Fi, яка є доступною в пунктах незламності, торгових центрах, медичних закладах тощо, завантажити застосунок 112 Ukraine та авторизуватися. Цей застосунок можна встановити завчасно.

Нагадаємо, напередодні, 14 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що столична влада виявилася недостатньо підготовленою до надзвичайної ситуації в енергосистемі. Міський голова Віталій Кличко відповів на критику та пояснив ситуацію у місті.