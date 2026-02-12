Куди із затримкою прямують поїзди 12 лютого: попередження від "Укрзалізниці"

Через російські обстріли залізничної інфраструктури у деяких областях України можливі затримки поїздів / © Укрзалізниця

В Україні після нічної атаки у кількох регіонах були тимчасові зупинки там, де моніторингові групи УЗ фіксували загрозу. Це спричинило контрольовані затримки — до години.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

СУМЩИНА та ЧЕРНІГІВЩИНА

У приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа, приміські — до/з станції Кролевець. На Чернігівщині тимчасово призупинено рейси Сновськ — Бахмач і у зворотному напрямку.

ХАРКІВЩИНА

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається в зоні підвищеної небезпеки. Пасажирів на цьому напрямку перевозимо автобусним об’їздом — стиковку забезпечено.

ЗАПОРІЖЖЯ

У регіоні зберігається посилений контроль безпекової обстановки. Залежно від ситуації застосовуємо або пропуск поїздів, або автобусні трансфери.

Росія прицільно лупить по залізниці

Від літа 2025 року росіяни розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України. В останні місяці РФ випробувала атаки «Шахедами» та іншими ударними БпЛА по українській залізничній інфраструктурі.

Спершу росіяни атакували залізничну інфраструктуру, зокрема тягові підстанції та вузли. А зараз розпочали атаки й по окремих тепловозах та залізничних складах. Йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.

Українська влада та міжнародні організації кваліфікують ці дії як воєнні злочини, звертаючи увагу на їх цілеспрямований характер. Через систематичні удари по інфраструктурі життя виникають умови, що ставлять під загрозу доступ населення до електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку та медичної допомоги.

Зазначимо, через регулярну загрозу обстрілів об’єктів залізничної інфраструктури в Сумській області «Укрзалізниця» у вівторок, 10 лютого, тимчасово скоригувала маршрути частини поїздів.

А у ніч проти 8 лютого російські окупанти завдали удару по залізниці в Чернігівській області, внаслідок чого частину рейсів довелося скасувати.

Що відомо про нічну атаку 12 лютого

У ніч проти 12 лютого росіяни запустили по Україні 244 повітряні цілі: 219 ударних дронів, 24 балістичні ракети « Іскандер-М»/С-300 і керовану авіаційну ракету Х-59/69.

ДТЕК повідомляє, що вночі окупанти атакували теплоелектростанцію — обладнання сильно пошкоджене. Це вже одинадцята масована атака на ТЕС компанії від жовтня 2025 року.

Столицю окупанти атакували дронами та балістичними ракетами. У Дарницькому і Дніпровському районах пошкоджені житлові будинки, у Голосіївському і Деснянському — нежитлова забудова. Наразі відомо про двох постраждалих.

У Дніпрі пошкоджені приватні будинки. Поранені четверо людей. Хлопчика, якому немає й місяця, госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також постраждала чотирирічна дівчинка.

В Одесі росіяни пошкодили бізнес-центр, ринок та обʼєкт критичної інфраструктури. Також пошкоджено девʼятиповерхівку і супермаркет. Постраждав один чоловік.