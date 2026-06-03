Куди можна вступити 2026 року без НМТ: перелік варіантів для абітурієнтів

НМТ

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Абітурієнти, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ) 2026 року, мають можливість скористатися альтернативними варіантами здобуття освіти або зробити перерву в навчанні.

Про це повідомляє освітній портал Education.ua.

Куди можна вступити без НМТ

Для вступу на військові спеціальності замість НМТ можна скласти іспити прямо в самому закладі. Програма цих випробувань така ж, як і на НМТ чи ЗНО.

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Окрім іспитів, для зарахування необхідно пройти:

психологічне обстеження;

оцінювання рівня фізичної підготовки;

медичний огляд.

Заяви зазвичай подаються до ТЦК за місцем проживання до 1 червня. Якщо цей термін пропущено, вступник може звернутися безпосередньо до приймальної чи відбіркової комісії військового вишу. У такому випадку документи оформлюються в самому закладі, а ТЦК отримує відповідне повідомлення.

Навчання за польсько-українськими програмами

Окремі приватні університети пропонують програми спільного навчання з польськими вишами без наявності сертифіката НМТ. Це можливо за умови офіційної угоди про співпрацю між двома закладами.

Абітурієнта зараховують до польського університету на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту та результатів співбесіди. Після першого року навчання студент може продовжити освіту в українському виші. Проте такий варіант є лише альтернативною траєкторією, яка відтерміновує виконання вимог, оскільки складати НМТ згодом все одно доведеться.

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Вступ без НМТ у фахові та професійні коледжі

Без НМТ можна вступити до коледжів. У фахових коледжах здобувають диплом молодшого бакалавра для роботи чи подальшого навчання в університеті. А для вступу потрібні співбесіда, творчий конкурс або мотиваційний лист.

У професійних коледжах вчать робітничим професіям і зазвичай приймають без конкурсу, але при великому напливі вступників можуть зважати на середній бал атестата чи провести співбесіду.

НМТ 2026 в Україні — останні новини:

Нагадаємо, в Україні можуть спростити НМТ для майбутніх вступних кампаній. У Раді обговорюють скорочення кількості предметів із чотирьох до трьох, а школярам, які пережили нічні обстріли перед тестуванням, дозволять скласти іспит в інший день.

Також в Україні стартувало НМТ, але через постійну загрозу обстрілів організатори пояснили, що робити вступникам у разі повітряної тривоги або нічної атаки. Якщо абітурієнт через це не зміг потрапити на іспит, він має право скласти його під час додаткової сесії.

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