Куди поділася зброя, з якої вбили Парубія: у прокуратурі відповіли

Підозрюваний у вбивстві Парубія Михайло Сцельніков / © ТСН

Зброї, з якої було вбито Андрія Парубія ще 30 серпня, досі не знайдено.

Про це повідомив заступник керівника Львівської обласної прокуратури Олексій Уманець, передає «Радіо Свобода».

За його словами, наразі пошуки зброї тривають.

«У цей момент люди працюють на тих місцях, на які вказує підозрюваний у вбивстві. Свої свідчення він не змінив. Він вказує не одне місце, пошуки тривають. Він не називає конкретне місце, де він це зробив (викинув зброю — ред.), це ділянка лісової місцевості», — каже Уманець.

Він уточнив, що на місці злочину знайдені вісім гільз. Чотири влучили в тіло політика.

Правоохоронці провели обшук у квартирі, де жив підозрюваний.

«Ми проводили обшуки у всіх місцях, які нам відомі, де він перебував. Проживав він в одному місці, де зберігав транспортний засіб. Дуже великий масив інформації, яку треба опрацьовувати, в тому числі перевірка всіх версій. Із ключових — це особиста помста, помста або вбивство. Я не думаю, що у потерпілого були якісь особисті стосунки з підозрюваним, щоб вкласти в основу версії про особисті якісь стосунки», — каже заступник керівника Львівської обласної прокуратури.

Під час обшуку в квартирі підозрюваному знайшли боєприпаси та військові відзнаки, два піротехнічні вироби, 50 гільз та 85 контейнерів для пластикових гільз. Також були вилучені аркуш із витягом статей законодавства, флешки, мобільні телефони, 33 ордени та медалі СРСР і України, 25 значків і металеві зірочки.

Нагадаємо, що 52-річному підозрюваному Михайлові Сцельнікову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві Парубія, 52-річний Михайло Сцельніков, зізнався, що вийшов з росіянами на зв’язок під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти.

На суді 2 вересня підозрюваний заявив, що пішов на злочин з метою помсти українській владі.

Як виявилося, Михайло Сцельніков-молодший з позивним «Лемберґ» дійсно воював у розвідці 3-го мехбату і загинув у травні 2023 року в Бахмуті. За словами побратимів, хлопець загинув, а можливості забрати тіло не було. Тому він офіційно вважається зниклим безвісти.

Проте мама «Лемберґа» розповіла, що її колишній чоловік не брав участі у вихованні сина і мало з ним спілкувався. Також Сцельніков-молодший посварився з батьком через свою патріотичну позицію.