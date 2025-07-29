ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
2 хв

Куди поїхати в серпні в Україні без Карпат і моря: 6 мальовничих локацій

Якщо море й Карпати набридли, Україна має ще безліч цікавих куточків. Обирайте менше людей — і більше природи.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Прапор України

Прапор України / © Getty Images

У серпні тисячі українців прямують до Карпат чи на південь — і не дарма. Та все ж ці напрями давно стали переповненими, а ціни на житло злітають до небес. Якщо ж вам хочеться відпочинку в Україні без галасу, суєти та черг на туристичних локаціях, є багато чарівних місць, які залишаються у тіні популярних маршрутів.

Про це пише РБК-Україна.

Буцький каньйон, Черкащина. Схожий на мініатюрні Карпати посеред країни. Високі скелі, річка Гірський Тікич, містичний водоспад Вир — усе це нагадує кадри з фільмів. Тут можна купатися, кататися на каяках та ночувати під зорями — туристів менше, а вражень не менше.

Опішня, Полтавщина. Місто з гончарською душею. У серпні тут тривають фестивалі, ярмарки та майстер-класи. Поруч — панорами Диканьки та музей гончарства. Ідеальне місце для тихого перезавантаження.

Бакота, Хмельниччина. Колишнє село на березі Дністра, затоплене водосховищем, вабить тишею й краєвидами. Тут найтепліша вода в серпні, зоряне небо і відчуття абсолютного спокою.

Острог, Рівненщина. Давнє місто, де історія — на кожному кроці. Замки, монастирі, музеї й автентична архітектура — усе поруч. Підходить для тих, хто хоче спокійного і змістовного відпочинку.

Мигія, Миколаївщина. Попри близькість до південного регіону, Мигія розташована у відносно безпечному місці. Це унікальний куточок природи з річкою Південний Буг, гранітними скелями й можливістю сплаву.

Коростишів, Житомирщина. Колишня «гранітна столиця» України. Сьогодні — місце для пікніків, прогулянок навколо озер і відпочинку біля скель. Альтернатива горам — ближче, спокійніше й доступніше.

Поради туристам:

  • Обирайте садиби та гостьові будинки — часто це дешевше за готелі.

  • Більшість локацій доступні залізницею або маршрутками.

  • Бронюйте заздалегідь — серпень у розпалі.

  • Перевірте можливість харчування — чи є магазини та кафе поруч.

  • Не забудьте про репеленти, крем від сонця та питну воду.

Нагадаємо, раніше ми писали, про 7 простих, але ефективних порад, які зроблять будь-яку мандрівку комфортнішою, дешевшою і безпечнішою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie