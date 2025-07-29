Куди поїхати в серпні в Україні без Карпат і моря: 6 мальовничих локацій

Прапор України / © Getty Images

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У серпні тисячі українців прямують до Карпат чи на південь — і не дарма. Та все ж ці напрями давно стали переповненими, а ціни на житло злітають до небес. Якщо ж вам хочеться відпочинку в Україні без галасу, суєти та черг на туристичних локаціях, є багато чарівних місць, які залишаються у тіні популярних маршрутів.

Про це пише РБК-Україна.

Буцький каньйон, Черкащина. Схожий на мініатюрні Карпати посеред країни. Високі скелі, річка Гірський Тікич, містичний водоспад Вир — усе це нагадує кадри з фільмів. Тут можна купатися, кататися на каяках та ночувати під зорями — туристів менше, а вражень не менше.

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Опішня, Полтавщина. Місто з гончарською душею. У серпні тут тривають фестивалі, ярмарки та майстер-класи. Поруч — панорами Диканьки та музей гончарства. Ідеальне місце для тихого перезавантаження.

Бакота, Хмельниччина. Колишнє село на березі Дністра, затоплене водосховищем, вабить тишею й краєвидами. Тут найтепліша вода в серпні, зоряне небо і відчуття абсолютного спокою.

Острог, Рівненщина. Давнє місто, де історія — на кожному кроці. Замки, монастирі, музеї й автентична архітектура — усе поруч. Підходить для тих, хто хоче спокійного і змістовного відпочинку.

Мигія, Миколаївщина. Попри близькість до південного регіону, Мигія розташована у відносно безпечному місці. Це унікальний куточок природи з річкою Південний Буг, гранітними скелями й можливістю сплаву.

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Коростишів, Житомирщина. Колишня «гранітна столиця» України. Сьогодні — місце для пікніків, прогулянок навколо озер і відпочинку біля скель. Альтернатива горам — ближче, спокійніше й доступніше.

Поради туристам:

Обирайте садиби та гостьові будинки — часто це дешевше за готелі.

Більшість локацій доступні залізницею або маршрутками.

Бронюйте заздалегідь — серпень у розпалі.

Перевірте можливість харчування — чи є магазини та кафе поруч.

Не забудьте про репеленти, крем від сонця та питну воду.

Нагадаємо, раніше ми писали, про 7 простих, але ефективних порад, які зроблять будь-яку мандрівку комфортнішою, дешевшою і безпечнішою.