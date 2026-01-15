Як Україна може підірвати здатність Путіна воювати: експерт відповів

Володимир Путін / © Associated Press

Україна має зосередити вогневий вплив на стратегічних об’єктах, які забезпечують фінансування російської агресії та безпосередньо підтримують боєздатність окупаційних військ.

Про це заявив в етері телеканалу «КИЇВ24» керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.

На його думку, просте створення блекаутів у російських містах не є першочерговим завданням для Сил оборони.

«Головне — це удари, які руйнують спроможності ворога накачувати цю машину війну. І це саме удари по енергетиці, нафтогазових комплексах», — зауважив експерт.

Він додав, що окрім видобутку, під прицілом мають перебувати логістичні вузли транзиту та весь експортний потенціал Росії. Це дозволить підірвати її економічну спроможність вести тривалу війну.

Окремим пріоритетом Павло Лакійчук назвав знищення військової логістики ворога. Йдеться про системні удари по складах із боєприпасами, ракетами та дронами типу «Шахед». Також він наголосив на важливості ліквідації запасів пально-мастильних матеріалів, без яких неможливе функціонування ворожої техніки на передовій.

