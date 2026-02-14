Куди відправляють бійців, які повернулися із СЗЧ: відповідь Генштабу

Війна в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Під час переведення з батальйонів резерву військових після самовільного залишення частини (СЗЧ) враховуються рекомендаційні листи від бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом. Такі ж листи від військових частин забезпечення до уваги не беруться.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у відповідь на інформаційний запит hromadske.

У документі йдеться, що таких військових направляють до підрозділів пріоритетного комплектування.

Реклама

«Загальна система комплектування ЗС України побудована так, що в насамперед доукомплектовуються військові частини бойового складу», — пояснили в Генштабі, не уточнюючи, які саме підрозділи маються на увазі.

У виданні нагадали, що раніше військові, які робили спробу перевестися через СЗЧ, повідомили, буцімто батальйони резерву не враховуватимуть рекомендаційні листи бригад Сухопутних військ і перенаправлятимуть бійців у штурмові підрозділи.

У Генштабі ЗСУ запевнили, що військові, які бажають повернутися з першого СЗЧ, як і раніше, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності, якщо добровільно звертаються із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до своєї або іншої військової частини.

Після того, як суд закриє кримінальне провадження, військовий, що повернувся з першого СЗЧ, зобов’язаний протягом 72 годин прибути до відповідної військової частини або місця служби.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що військовослужбовець, який пішов у СЗЧ, може самостійно повернутися до військової частини або перейти до іншої військової частини.

При цьому головком наголосив, що насамперед комплектуються ті частини, які виконують завдання на найбільш гарячих ділянках фронту, дє є втрати і потреба поповнення особовим складом.

«Люди, які повертаються [із СЗЧ], можуть потрапити у ті частини, які ведуть активні бойові дії. Це і ДШВ, і штурмові, і механізовані, і частини територіальної оборони», — пояснив він.