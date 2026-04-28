Куди вступати 2026 року: топ-10 університетів України за рейтингом Scopus

Поки абітурієнти готуються до НМТ та обирають майбутній фах, став відомий свіжий рейтинг найкращих університетів України. Згідно з даними бази Scopus за квітень 2026 року, визначено топ-10 закладів із найвищими науковими показниками.



Повідомляється, що університети оцінювали за індексом Гірша. Цей показник показує, як багато наукових статей написали викладачі закладу та як часто на ці роботи посилаються інші фахівці. Самі дані взяли з бази Scopus, яка збирає наукові публікації, матеріали конференцій та кни; rи з усього світу.

Топ-10 університетів України за версією Scopus

За результатами моніторингу перша десятка найвпливовsiих у науковому просторі університетів така:

Київський національний університет ім. Шевченка Харківський національний університет ім. Каразіна Сумський державний університет Львівський національний університет ім. Франка НТУ «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського» Одеський національний університет ім. Мечникова Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького Національний університет «Львівська політехніка» Прикарпатський національний університет ім. Стефаника Чернівецький національний університет ім. Федьковича

Результати цьогорічного моніторингу демонструють рівень залученості українських науковців до світового дослідницького контексту та активність вітчизняних вишів у міжнародній науковій спільноті.

Нагадаємо, в польських університетах навчаються вже понад 50 тисяч українців, і ця цифра постійно зростає. Найчастіше абітурієнти обирають менеджмент і логістику, адже з таким дипломом легше знайти роботу в Європі.

