Куди "зникають" 20 тисяч мобілізованих щомісяця: пояснення Чмута

Загублені в системі: куди зникають тисячі мобілізованих щомісяця / © ТСН.ua

Україна мобілізовує щомісяця 30 тисяч людей, але до бойових частин доходить лише 10 тисяч.

Про це заявив керівник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут в інтерв’ю youtube-каналу PRESSING.

«Ми говоримо, що мобілізовуємо 30 тисяч (щомісяця — Ред.). Але ми не кажемо, що далі відбувається. Скільки з 30 тисяч потрапляють в бойові частини? Є гіпотеза, що з цих 30 тисяч доходить одна третя — десять тисяч», — каже Чмут.

Він пояснив, де «діваються» решта 20 тисяч.

«Виявляється, між мобілізацією ТЦК і бойовою частиною у них ще є свій тернистий шлях — навчального центру, підготовки і т.д. І на цьому шляху виявляється, що у новомобілізованого є скажімо 5 дітей — законна причина для відстрочки. В іншого — відкрита форма туберкульозу, чи якісь інші хронічні хвороби, через які треба списувати (з військової служби — Ред.). Хтось хворіє і „падає“ на госпіталь і далі там з госпіталя і госпіталь рік сидить. Хтось втік в СЗЧ. Когось ніхто не бере через ряд інших причин. І потім з великого пулу мобілізованих до частин доходить якийсь невеликий відсоток. З цього невеликого відсотка є обмежено придатні. Обмежено придатного не поставиш кулеметником. Його треба ставити на якусь тилову посаду, які вже заповнені пораненими хлопцями. І командири його відправляють назад. І ці люди можуть рік існувати десь — нікому не потрібні, отримуючи грошове забезпечення», — пояснив Чмут.

За його словами, велика кількість людей у Силах оборони «загублені у системі». На його думку, Україні потрібно мобілізовувати менше людей, але якісніше.

За даними Чмута, Україна втрачає в день в середньому 18 солдат загиблими, 243 пораненими, 73 зниклими безвісти, але РФ несе суттєво більші втрати.

