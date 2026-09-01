Куди "зникає" російська балістика: Ігнат пояснив, чому ЗСУ мовчать про цифри

Атака ракетами і дронами на Київ / © ТСН

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Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому відомство не розкриває повну статистику запусків російської балістики. За його словами, значна частина таких ракет просто не досягає своїх цілей через ефективну протидію або технічні особливості.

Про це Ігнат розповів у ефірі телемарафону.

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Речник Повітряних сил нагадав, що у звітах відомства не розкривають усіх деталей щодо кількості ракет, які запускає Росія. Водночас Повітряні сили повідомляють про результати роботи протиповітряної оборони та кількість уражених цілей.

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«Сьогодні збиття було. На жаль, не так, як нам би хотілося. Хотілося би збивати більше, маючи більше засобів, а саме ракет до систем Patriot. Як бачите, є сьогодні, зокрема, і збита балістика. Фактично усі крилаті ракети були збиті. Мова йде про «Калібр», а також були уражені «Бандеролі», — поінформував Ігнат.

Він пояснив, що у статистичних даних не наводять розгорнутої інформації про російські балістичні ракети, адже значна частина таких боєприпасів не долітає до запланованих цілей.

Речник ПС додав, що крім ракет «Іскандер-М», російські війська можуть застосовувати північнокорейські KN-23, «Циркони», а також ракети, запущені із зенітних комплексів С-400.

«Велика кількість ракет не досягає своїх цілей. Тому, власне інформація буде подаватися і надалі щодо кількості запущених ракет дозовано», — зазначив Ігнат.

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Нагадаємо, у ніч на 1 вересня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, запустивши балістичні, крилаті, протирадіолокаційні ракети та понад 200 ударних дронів із фокусом на Київщину та Одещину. Українські захисники збили або подавили 199 цілей, зокрема п’ять балістичних і п’ять крилатих ракет, а також 187 безпілотників. Водночас зафіксовано влучання на 28 локаціях.

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