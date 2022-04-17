Кухонну шафку з керамічним півником з Бородянки передали в Національний музей Революції Гідності

Кухонну шафу з керамічним півником, які залишилися висіти на стіні зруйнованої авіабомбою багатоповерхівки в Бородянці, демонтували.

Кухонну шафку з керамічним півником з Бородянки Київської області, що стали символом стійкості українців, передали в Національний музей Революції Гідності.

Шафа, яка незворушно трималася над руїнами в Бородянці, і фото якої одразу здобуло всесвітню славу і стало символом стійкості та нескореності українців, переїде з дозволу власниці.

Згори на шафці користувачі соцмереж розгледіли і впізнали півника - це Васильківська майоліка.

ФОТО: Музей Майдану

«Уціліла там, де шансів, здавалося б, жодних. З усім своїм вмістом: порцеляновим посудом, скляними віконцями дверцят, баночками для спецій, традиційними сувенірами. І навіть керамічною декоративною посудиною для напоїв у вигляді півника, виготовленою у 1960-х роках майстрами художньої кераміки із Василькова Валерія та Надії Протор’євих», – кажуть в Музеї Революції Гідності.

Дозвіл на демонтаж шафки дала власниця квартири Надія Сватко. Для музейників важливим було зберегти кожну деталь, аж до шурупів, на які шафка кріпилась до стіни.

Руїни будівель у Бородянці на тлі і саму стіну із шафкою зняли за допомогою дрона Dron.ua. На основі фото та відеознйомки створять 3D модель, щоб у майбутньому відтворити розташування і середовище, у якому залишалася шафка, з максимальною точністю.

Надія Дмитрівна тримається так само стійко як і її кухонна шафа.

«У 2018 році балкон великий зробили і вікна поставили. Старалась як могла», - каже вона.

У цей будинок родина поселилася щойно його звели - у 85-му році. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції забрала життя її чоловіка. Потім помер старший син і вона залишилася жити вдвох із молодшим. Саме він і встановлював кухонну шафу, але 2 роки тому не стало і його.

«У нас там несуща стіна товста, там по сходовій клітині, і воно витримало. Там крючки такі хороші. Я вже не пам’ятаю скільки, ну більше 12-13 років тому», - розповідає жінка про свою шафку.

Кухонну шафу, яка встояла, першою помітила фотографиня «Суспільного» Єлизавета Серватинська. «Я побачила цю шафку і я так на неї спочатку глянула. Думаю, ого, як вона там вистояла. Я сфотографувала її кілька разів, у нас були далі наступні зйомки і я о 7 ранку кудись їхала, і думаю запощу в «Твітер» фотку, вона така цікава», - розповідає Ліза.

Її світлина одразу ж розлетілася соцмережами і стала символом стійкості українців. В Мережі одразу з’явилися підбадьорливі меми з шафкою, яка витримала бомбування. А згодом помітили, що уцілілий півник із Васильківської майоліки, яка славиться на весь світ.

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