"Кулак, який доб'є все українське в Україні": в РФ створили новий підрозділ, на який ледь "нашкребли" 10% особового складу

Під час створення командування отримало проблеми - відсутність охочих воювати та стару техніку.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

За інформацією журналіста, генерали ЗС РФ, ухвалили рішення про створення нового "ударного кулака, який доб'є все українське в Україні" у складі Західного військового округу 3 армійський корпус із пунктом постійної дислокації у Мулиному (Нижегородська область). Понад місяць тому, а саме з З червня 2022 року це завдання почали виконувати.

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"В усі військкомати відправили накази набрати на службу за контрактом у 3 АК російських громадян, в обіцянках порекомендували не скупитися. Військкоми, які не могли набрати достатню кількість людей протягом усієї “спеціальної військової операції” взялися за голову та розпочали виконання. У військові частини ЗС РФ також відправили накази про переведення певної кількості особового складу до нового об'єднання. Для того, щоб мінімізувати збитки для своєї військової частини, командири, природно, відправили служити в 3 АК "виключних ідіотів, які ніде не можуть стати в нагоді" і в значно меншій кількості, ніж запитували", - розповідає журналіст.

Далі постало питання про укомплектування корпусу зброєю та військовою технікою. На верхах сказали, що на складах все є, і поставили завдання розконсервувати стільки складів та баз зберігання, скільки потрібно.

"Однак під час спроби реалізації задуманого знову зіткнулися з традиційною для армії РФ проблемою – всі розікрали. Для перетворення непрацюючої купи металобрухту в працююче "щось" потрібно багато часу і ресурсів, зокрема людських. У результаті, в армії РФ "майже з'явився" новий армійський корпус, який станом на початок липня не має точної структури, не має призначеного командування, зате має неробочу техніку і не більше ніж 10% з бажаної кількості особового складу", - резюмував Роман Цимбалюк.

Нагадаємо, що солдат РФ описав мародерство і купівлю повій на зароблені за смерті українців гроші.