Кулаками по голові: у Чернівцях чоловік забив до смерті сусідку

Кулаками по голові: у Чернівцях чоловік забив до смерті сусідку

Зловмиснику світить термін.

У Чернівцях 55-річний чоловік під час суперечки вбив свою сусідку. Смерть жінки настала внаслідок компресійної асфіксії.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Чернівецькій області.

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Співробітники поліції встановили, що вбивцею виявився раніше судимий 55-річний сусід померлої.

Між сусідами виникла сварка, під час якої п’яний чоловік вдарив жінку декілька разів кулаками по голові та тулубі. Від отриманих травм жінка померла.

Поліцейські затримали правопорушника та повідомили йому про підозру в скоєнні кримінального правопорушення за ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Нагадаємо, у Чернігівській області мешканця колишнього Щорського району засудили до довічного ув'язнення за вбивство малолітньої доньки та замах на вбивство 2-річного сина.

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