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Кулеба і Блінкен домовилися шукати рішення для експорту українських продуктів до Африки та Азії

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Кулеба і Блінкен домовилися шукати рішення для експорту українських продуктів до Африки та Азії

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Берліні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен домовилися тісно співпрацювати, щоб експортувати українські продукти харчування для споживачів в Африці й Азії.  

Про це Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

"Зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Берліні. Більше зброї та іншої підтримки прямує до України. Домовилися разом працювати над тим, щоб український продовольчий експорт дістався споживачів в Африці та Азії. Вдячний колезі та США за лідерство і непохитну підтримку", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, напередодні Кулеба вже зустрівся з очільником МЗС Північної Македонії та з очільником МЗС Албанії в рамках закордонних візитів для участі в заходах G7 та ЄС.

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