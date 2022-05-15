Кулеба і Блінкен домовилися шукати рішення для експорту українських продуктів до Африки та Азії

Кулеба і Блінкен домовилися шукати рішення для експорту українських продуктів до Африки та Азії

Дмитро Кулеба зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Берліні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен домовилися тісно співпрацювати, щоб експортувати українські продукти харчування для споживачів в Африці й Азії.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

"Зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Берліні. Більше зброї та іншої підтримки прямує до України. Домовилися разом працювати над тим, щоб український продовольчий експорт дістався споживачів в Африці та Азії. Вдячний колезі та США за лідерство і непохитну підтримку", - зазначив Кулеба.

Met @SecBlinken in Berlin. More weapons and other aid is on the way to Ukraine. We agreed to work closely together to ensure that Ukrainian food exports reach consumers in Africa and Asia. Grateful to Secretary Blinken and the U.S. for their leadership and unwavering support. pic.twitter.com/E3oru9jfIJ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 15, 2022

Нагадаємо, напередодні Кулеба вже зустрівся з очільником МЗС Північної Македонії та з очільником МЗС Албанії в рамках закордонних візитів для участі в заходах G7 та ЄС.

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