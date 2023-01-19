Кулеба і Резніков закликали світ дати Україні танки, адже "загроза нового наступу росіян є дуже реальною"

Очільник МЗС Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков 19 січня виступили зі спільною заявою, якою закликали партнерів надати Україні танки та попередили про загрозу нового наступу Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та очільник Міноборони Олексій Резніков звернулися до міжнародних партнерів із проханням надати Україні військову допомогу на тлі очікуваного нового наступу окупантів.

Відповідну заяву 19 січня опублікував Генеральний штаб ЗСУ.

"Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій. Спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною", - йдеться у заяві двох очільників міністерств.

Кулеба і Резніков наголосили, що однією з найгостріших потреб ЗСУ нині є сучасна броньована техніка. Водночас не менш важливими є посилення вогневих та маневрових спроможностей ЗСУ за допомогою західних танків.

"Ми звертаємося до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції. Ми гарантуємо, що ми використовуватимемо цю зброю відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - заявили Кулеба і Резніков.

Очільники двох українських відомств наголосили, що РФ досі має перевагу у військових, озброєнь та військової техніки, також загарбники надалі ведуть наступальні дії.

"Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій. Спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною", - наголосили очільники МЗС та Міноборони.