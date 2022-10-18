Кулеба: Ми готові передати кожній країні ЄС "мішок доказів" про причетність Ірану до війни в Україні

Кулеба заявив, що Україна готова передати кожному "мішок доказів" про причетність Ірану до війни в Україні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова передати кожній країні Євросоюзу уламки використаних Росією іранських дронів-камікадзе, як доказ причетності Ірану до жорстокої війни РФ проти України.

Про це Кулеба заявив під час брифінгу 18 жовтня.

"Ми готові кожній країні ЄС, яка має сумніви щодо постачання Іраном дронів до РФ, передати мішок доказів. Ми запитаємо колег в ЄС, хто саме має сумніви, і кожному передамо мішок доказів у вигляді уламків використаних Росією іранських дронів. Хай вивчають", — сказав Кулеба.

Міністр переконаний, що після цього слідство Європи швидко завершиться.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 18 жовтня ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном за допомогу Росії у веденні кровопролитної війни проти нашої держави.

Іранські дрони на озброєнні Росії

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників. Втім, сам Іран вперто це заперечує. Однак, в США звинувачують країну у брехні.

Крім того, з'явилася інформація про те, що інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих Криму та Херсонщини.

Американські аналітики вважають, що масованими атаками дронами окупанти намагаються створити психологічний вплив. Адже такі удари можуть завдати великої шкоди цивільній інфраструктурі, вбити та поранити багато людей. Втім, вони не створюють вагомих військових ефектів.

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