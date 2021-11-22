Кулеба назвав два фактори, від яких залежить імовірність вторгнення Росії на територію України

Кулеба назвав два фактори, від яких залежить імовірність вторгнення Росії на територію України

Очільник українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що головна мета РФ – робити Україну слабкою, дестабілізуючи її зсередини та блокуючи її співпрацю з іншими державами в оборонній сфері.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ймовірність вторгнення Росії на нашу територію залежить від двох факторів: сили та витримки України, а також сили та скоординованості міжнародних партнерів.

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Про це він сказав в ефірі "Україна 24", пише Liga.net.

Так, на думку Кулеби, нова наступальна операція є однією з опцій, яку розглядає Кремль і особисто президент Росії Володимир Путін, а чи використає він цю опцію, залежатиме від двох чинників, каже голова МЗС.

Перший чинник - спокій та витримка України. "Ми повинні найближчими місяцями – і суспільство, і держава – продемонструвати максимальну ефективність, максимальну витримку і не вестися на провокації ні в середині країни, ні в зоні конфлікту", – наголосив Кулеба.

Другим чинником очільник МЗС України назвав скоординованість та силу дій міжнародних партнерів. За його словами, влада працює над обома чинниками.

"Я закликаю всіх найближчими місяцями не панікувати, але зберігати пильність і не вестись на провокації, особливо в інформаційному просторі", – додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше українська розвідка заявила, що РФ готує напад на Україну на початок 2022-го. Про підготовку нового вторгнення повідомляють і міжнародні партнери та іноземні ЗМІ.

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