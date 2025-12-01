Кулеба назвав головну умову, яка зупинить війну між Україною та Росією

Дмитро Кулеба / © Associated Press

Реклама

Війна з Росією може затягнутися на роки, якщо сторони не дійдуть до політичного рішення, яке зафіксує «стан тактичної поразки і стратегічної перемоги» для України.

Таку думку висловив колишній очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Новини.LIVE.

Ексочільник МЗС вважає, що як Україна, так і Росія мають достатні ресурси для продовження бойових дій, що призведе до постійного руху лінії фронту та погіршення ситуації. Кулеба наголосив, що українському суспільству невдовзі доведеться «дуже відверто» обговорити реальний стан справ.

Реклама

«Ми перебуваємо в ситуації, коли Росія має можливості нас знищувати, але ще недостатньо сильні, щоб прям повністю себе від неї убезпечити… Ось те, де ми перебуваємо і дуже скоро нам доведеться дуже відверто про це говорити», — заявив Дмитро Кулеба.

Він підкреслив, що без політичного компромісу війна продовжиться.

«Якщо це не настане, тобто якщо не буде все-таки досягнено домовленості про угоду, яка всім не сподобається, але яка зафіксує ось цей стан тактичної поразки стратегічної перемоги, ну тоді ще буде багато років війна. Буде так як є і ще гірше… Лінія фронту щороку буде рухатись, рухатись, рухатись», — зазначив Дмитро Кулеба.

На думку Кулеби, українське суспільство стоїть перед вибором: «Визнавати правду і намагатися зупинити це, або продовжувати вірити, що щось якось кардинально зміниться і рухатися далі».

Реклама

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що переговорний процес з міжнародними партнерами та обговорення можливих підходів до мирного врегулювання триває, акцентувавши увагу на трьох найскладніших і водночас ключових темах.

Раніше Дмитро Кулеба оприлюднив свій аналіз «мирного плану» США.