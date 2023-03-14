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Кулеба назвав кількість країн, які разом працюватимуть над створенням спецтрибуналу для Росії

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Кулеба назвав кількість країн, які разом працюватимуть над створенням спецтрибуналу для Росії

Фото: Associated Press

Уже 32 країни світу підтримали створення спеціального трибуналу для Росії за злочини в Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що кількість країн, що підтримують створення спеціального трибуналу для Росії зросла до 32.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Ще дві країни приєдналися до Коаліції за створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України. 32 держави тепер працюють разом, щоб притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії. Путін та його спільники постануть перед судом", - написав Кулеба.

Слід зазначити, що ще тиждень тому після приєднання Греції до цієї коаліції очільник МЗС заявив, що 30 країн готові працювати над спецтрибуналом для РФ. Які держави приєдналися до групи тепер — Кулеба не повідомив. 

Зауважимо, перше засідання коаліції держав відбулося 26 січня, тоді участь в обговоренні брала 21 країна. Наступне засідання заплановано на 21-22 березня у Страсбурзі.

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Дата публікації
Перегляди
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