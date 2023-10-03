Кулеба назвав минулу помилку ЄС на тлі майбутніх переговорів про набуття членства України

За словами міністра, в Європейському союзі чітко розуміють, що ця помилка не повинна бути повторена.

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вказав на минулу помилку ЄС щодо країн Західних Балкан, яким багато років тому пообіцяли інтеграцію, а потім цей процес зупинився.

Про це Дмитро Кулеба сказав в ефірі телемарафону на тлі коментування майбутніх переговорів про набуття членства України в ЄС.

"Не лише ухвалене рішення про те, що Україна буде членом Європейського союзу, але є і рішення про те, що між зараз і набуттям цього членства не повинна пролягти вічність, як це сталося з країнами Західних Балкан, яким багато років тому пообіцяли інтеграцію", – нагадав Кулеба.

За його словами, дали всі процеси зупинилися, поки не постало питання України.

"І до речі, мої колеги-міністри щиро визнали, що якби не український кейс, то до сих пір ми б слухали розмови про втому Європейського союзу від розширення. І по жодній іншій країні не було б прогресу. Це саме Україна, як локомотив, своїм конкретним випадком, на жаль, спровокованим повномасштабною російською агресією потягнула за собою всі інші країни, які більше 10 років чекають на якісь прогрес", – додав Кулеба.

Він вважає, в Європейському союзі чітко розуміють, що ця помилка не повинна бути повторена.

"Я маю на увазі, помилка в безкінечному очікуванні і невиконанні Європейським союзом обіцянок", – додав він.

Міністр назвав сигнали щодо членства України в ЄС "дуже позитивними".

"Україна робить свою домашню роботу. Європейська комісія дає свої оцінку. Рада Європейського союзу ухвалює це рішення наприкінці року – відкриваємо переговори про набуття членства України в ЄС і рухаємося до мети", – пояснив Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував парламентські вибори у Словаччині, під час яких попередньо перемогла проросійська партія. За його словами, зараз занадто рано стверджувати, як саме результат виборів впливатиме на позицію країни.

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