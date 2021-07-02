Кулеба назвав самогубством для Росії можливу конфронтацію з НАТО в Чорному морі

Очільник МЗС вважає, що Північноатлантичний альянс має посилювати свої позиції в регіоні.

Інцидент з британським есмінцем біля берегів окупованого Криму не призведе до ескалації напруженості в Чорноморському регіоні між Росією та НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Newsweek, зауваживши, що в росіян немає шансів на успіх у такому протистоянні.

За словами голови МЗС, Росія не ризикне розпочати повномасштабну конфронтацію з НАТО у Чорному морі.

"Я дійсно вірю, що Росія готова до ескалації деякої локальної напруженості в Чорноморському регіоні, але я не вважаю їх самовбивчими. Вони можуть вщипнути та спровокувати деінде", - зазначив Кулеба.

Водночас український міністр визнав, що Росія завдяки окупованому Криму займає стратегічно вигідне становище, тому НАТО слід посилювати позиції в регіоні.

"Існує ризик того, що Росія може значно посилити свій контроль над Чорним морем і ще більше розширити свій вплив в регіоні, що означає підвищені загрози безпеки та стабільності України та її союзників з НАТО”, - зауважив він.

За його словами, безпекова ситуація в Чорноморському регіоні останнім часом стала однією з ключових тем переговорів України з партнерами по НАТО, зокрема, Румунією, Туреччиною і Болгарією, а також у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Нам необхідно посилити співпрацю між українським флотом і флотом союзників по НАТО в Чорному морі. Я впевнений, що ніщо не може перешкодити навчанням Sea Breeze. Зараз Росія намагається грати мускулами, показуючи, що незалежно від того, скільки тренуються інші, тільки вони готові діяти в регіоні", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія не змогли б перемогти в Третій світовій війні, якби вона сталася. Таку заяву російський лідер зробив, відповідаючи на запитання про інцидент з британським есмінцем.

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