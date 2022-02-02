Кулеба назвав три головні елементи, які стримують Кремль від подальшої агресії

Кулеба назвав три головні елементи, які стримують Кремль від подальшої агресії

Кулеба зазначив, що цілі РФ, які виходять далеко за межі України, "руйнують весь світовий порядок".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що зброя Заходу, санкції та дипломатія - це три головні елементи у стримуванні російської агресії.

Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу 2 лютого.

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"Стратегія стримування Росії, яка існує на сьогодні, передбачає кілька елементів: надання Україні військової допомоги, розробка санкційних заходів проти РФ, постійні візити представників Заходу в Україну і дипломатія. Україна знає все, про що Захід говорить з Росією, і все, про що Росія говорить Заходу, що стосується України", - підкреслив Кулеба.

Також міністр зазначив, що цілі РФ, які виходять далеко за межі України, "руйнують весь світовий порядок, що склався після холодної війни". "Провал Заходу тут дасть сигнал всьому світу, що він не в змозі захистити свої базові принципи", - сказав міністр.

Як повідомляли раніше, Україна готова до переговорів з Росією у будь-якому можливому форматі задля дипломатичного врегулювання військового конфлікту, який на Сході розв'язала Російська Федерація.

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