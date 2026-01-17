Кулеба назвав три області з найгіршою ситуацією зі світлом: де зараз найважче

Пункт обігріву / © ДСНС

Реклама

Станом на 17 січня найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається у Київській, Одеській та Запорізькій областях. Енергетики працюють у посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки атак та аварій, спричинених низькими температурами.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в коментарі «Суспільному».

Яка ситуація в Києві

За словами міністра, у столиці тривають активні роботи з відновлення життєзабезпечення. Наразі понад 50 тисяч абонентів залишаються знеструмленими. Критична інфраструктура міста забезпечена альтернативними джерелами живлення.

Реклама

Наразі триває підключення близько 100 багатоповерхових будинків до тепломережі.

Проте, ще понад 40 будинків залишаються без опалення з 9 січня.

Додаткові аварійні відключення провокують сильні морози. Для ліквідації наслідків залучено всі профільні служби.

Яка ситуація в інших регіонах

В Одеській області тривають відновлювальні роботи та процес перепідключення споживачів. У Запоріжжі енергетики планують завершити основні ремонти до кінця дня, що дозволить регіону перейти від аварійних до планових графіків відключень.

Реклама

«Ніколи раніше ми не переживали таких умов: сильні морози та одночасні удари по енергосистемі. Жодна система не витримує десятків атак „Іскандерів“ і дронів при середньодобовій температурі -15», — наголосив Кулеба.

У зв’язку з критичною ситуацією влада ухвалила важливе рішення для мешканців Києва та Київської області. Громадянам дозволили пересування вулицями під час комендантської години, але виключно для того, щоб дістатися до найближчого Пункту незламності або пункту обігріву.

Для пересування не потрібні спеціальні перепустки — достатньо мати при собі документ, що посвідчує особу.

Також міністр зазначив, що приватний бізнес (кафе, магазини, ТРЦ), який облаштував на своїй території Пункти незламності, може працювати цілодобово. Проте це не стосується розважальних закладів. Остаточне рішення щодо режиму роботи має бути ухвалене місцевою владою та узгоджене з військовим керівництвом.

Реклама

Кулеба підкреслив, що підтримка міжнародних партнерів зараз критично необхідна. Україна очікує на допомогу, яка обговорюватиметься під час зустрічі представників України та інших держав у форматі енергетичного «Рамштайну».

Нагадаємо, протягом багатьох місяців російські дрони та ракети системно б’ють по українській енергетиці. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, в Україні вже не залишилося жодної електростанції, яка б не зазнала ворожих атак.