Кулеба назвав умову, за якої Україна "закриє очі" на небажання Німеччини передавати ракети Taurus

Наразі Україна готується до найважчої зими у свої історії і ФРН може допомогти.

Україна "закриє очі" на небажання Німеччини передати ЗСУ крилаті ракети Taurus, якщо у Берліні погодяться забезпечити українців додатковими системами ППО.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Welt.

Він заявив, що наразі Україна готується до найважчої зими у свої історії.

"Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо (ракети – ред.) Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми намагаємося захистити наші електростанції якнайкраще. Але російські вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами. Але ми переможемо", - зазначив Кулеба.

Разом з тим, за словами Кулеби, Україна продовжить роботу з німецьким урядом щодо отримання крилатих ракет Taurus.

"Німеччина завжди дотримується дуже високих моральних стандартів, але не береться до уваги, який величезний поворот вона вже зробила", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що воїни ЗСУ вдосконалили ЗРК Avenger, щоб ще ефективніше збивати російські цілі.

Крім того, ми раніше інформували, що українські військові в Німеччині продовжили навчання на комплексах протиповітряної оборони Patriot.

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