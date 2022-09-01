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Кулеба назвав види озброєння, яких Україні не вистачає для швидкої перемоги

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Кулеба назвав види озброєння, яких Україні не вистачає для швидкої перемоги

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Україна має три великих пріоритети по зброї, яка необхідна для якнайшвидшої перемоги у війні проти Росії.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Україні потрібна саме та зброя, кількість якої у Росії наразі вища.

Про це очільник МЗС сказав під час брифінгу.

"Куди б я не поїхав, будь-яка розмова починається і закінчується постачанням зброї... По системах озброєння у нас є пріоритети. Три найбільші пріоритети - це артилерія будь-якого типу і боєприпаси до неї, це ППО і системи залпового вогню. Це речі, які потрібні", - заявив Кулеба.

Міністр наголосив, що артилерія і РСЗВ - це ті системи, яких у Росії поки значно більше, ніж має Україна.

"Ми можемо боротися не тільки кількістю, але і якісно, тому що одна гаубиця НАТО набагато ефективніше російських гаубиць, виготовлених в Радянському Союзі. На кожній зустрічі я постійно підкреслюю велику потребу отримати більше артилерії. Ніяка і оборонна і наступальна операція не може бути втілена без артилерії", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пропонує запустити спеціальну програму для російських військових, які більше не хочуть воювати в Україні. Очільник МЗС впевнений, що ця пропозиція варта того, тому що "навіть якщо один російський військовий складе зброю і вирішить піти, це означає врятовані українські життя і наближення миру".

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