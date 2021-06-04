Кулеба назвав європейські країни, які відкриються цього літа для українців

Наразі у Європі для українців доступні Греція, Кіпр, Хорватія та Болгарія.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав країни, які відкриються для українців після запровадження "паспортів вакцинації".

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1" 4 червня.

"Ми не повинні драматизувати вимогу ПЛР-тесту. Бо, коли ми літали за безвізом, коли ти летиш до країни ЄС, то на кордоні можуть попросити показати бронювання готелю чи зворотній квиток, наприклад. ПЛР-тест - це не те, що блокує подорожі. Ми працюємо над тим, щоб була мінімальна кількість вимог... Я вчора говорив з міністром закордонних справ Албанії. Ми домовилися, що українцям створять відповідні умови. Я думаю, основні курорти ми відкриємо. Працюємо над Іспанією. Думаю, цього літа ми матимемо більше умов для подорожей, ніж минулого року", - сказав очільник МЗС.

Кулеба також додав, що найбільш відкрита країна для українських туристів - це Туреччина.

"Я говорив з керівником МЗС Туреччини і ми домовилися, що цього літа для українських туристів створять максимальні умови", - додав міністр закордонних справ України.

Варто зазначити, що від 4 червня почали діяти нові правила в'їзду іноземців до Туреччини, зокрема, і для українських туристів. Зазначається, що для в'їзду до країни потрібно надати один із чотирьох документів:

негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду;

документ про повну вакцинацію від коронавірусу, проведену щонайменше за 14 днів до приїзду;

документ, що засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців.

Наші громадяни мають самі обрати, який із документів взяти із собою в подорож. Документ має бути англійською мовою.

Нагадаємо, 27 квітня Україна та Туреччина підписали меморандум про посилення співпраці у туристичній галузі. Від 15 травня до 4 червня громадяни України могли подорожувати до Туреччини без довідок про негативний ПЛР-тест.

Дмитро Кулеба: які країни ЄС відкриються цього літа для українців

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