Кулеба не поїхав до Брюсселя на тлі чуток про приїзд важливих гостей до Києва

У Мережі шириться інформації, що 20 лютого до України приїде президент США Джо Байден.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба скасував анонсовану зустріч з європейськими міністрами закордонних справ у Брюсселі, яка мала відбутися перед засіданням Ради ЄС.
Про це очільник МЗС України написав у Twitter.
"Я вдячний Естонії за пропозицію щодо спільних прямих закупівель зброї та боєприпасів, які можуть початися з надання країнами ЄС 1 млн 155-мм снарядів. Попри те, що не можу сьогодні бути особисто присутнім на #FAC (засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС - ред.), ми рішуче підтримуємо ініціативу та закликаємо втілити її в життя", - йдеться у повідомленні.
У Мережі шириться інформації, що 20 лютого до України може приїхати президент США Джо Байден або віцепрезидентка Камала Гарріс.
Нагадаємо, Дмитро Кулеба зустрівся з головою МЗС Китаю Ван Ї.
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