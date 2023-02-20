Кулеба не поїхав до Брюсселя на тлі чуток про приїзд важливих гостей до Києва

У Мережі шириться інформації, що 20 лютого до України приїде президент США Джо Байден.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба скасував анонсовану зустріч з європейськими міністрами закордонних справ у Брюсселі, яка мала відбутися перед засіданням Ради ЄС.

Про це очільник МЗС України написав у Twitter.

"Я вдячний Естонії за пропозицію щодо спільних прямих закупівель зброї та боєприпасів, які можуть початися з надання країнами ЄС 1 млн 155-мм снарядів. Попри те, що не можу сьогодні бути особисто присутнім на #FAC (засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС - ред.), ми рішуче підтримуємо ініціативу та закликаємо втілити її в життя", - йдеться у повідомленні.

У Мережі шириться інформації, що 20 лютого до України може приїхати президент США Джо Байден або віцепрезидентка Камала Гарріс.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба зустрівся з головою МЗС Китаю Ван Ї.

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