Кулеба не стримався у своєму зверненні до Заходу через затримку снарядів

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив на необхідності рішучих і системних кроків від європейських партнерів задля збільшення виробництва озброєння для України.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, якщо Європа хоче, аби настав мир, вона має збільшити виробництво озброєння та заборонити експорт артилерійських снарядів на інші континенти.

Про це він написав в колонці для видання Le Monde.

Очільник МЗС зазначив, що ЗСУ не можуть знищити артилерію ворога та захистити своїх воїнів, адже їм критично не вистачає артилерійських боєприпасів. За його словами, Україна опинилася в такому становищі через те, що її партнери в Європі та США протягом місяців більше дискутували, ніж поставляли нашій державі достатню кількість артилерійських снарядів.

"Через те, що вони не прискорили своє виробництво зброї вчасно, вони зволікали із закупівлею військової техніки у третіх країн, і вони експортували снаряди, вироблені в Європі, в інші частини світу", - сказав міністр.

Він наголосив, що через таку затримку в постачанні зброї, Україна з обережним оптимізмом ставиться до рішення, яке ухвалили союзники країни під час Паризької конференції, яка відбулася 26 лютого, де обговорювали збільшення закупівель снарядів в третіх країнах.

"Ми глибоко вдячні за це рішення. Але цього недостатньо. Існує нагальна потреба в рішучих і системних рішеннях, а не в гарячкових дискусіях", - додав Кулеба.

Дипломат пояснив, що успіх стратегії залежить лише від єдності між суспільством, політичними та військовими лідерами, солдатами й союзниками.

"Без сміливих і чесних відповідей на питання, поставлені на Паризькій конференції, не буде ані єдності, ані стратегії", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, у своїй колонці на тлі затягування Заходом військової допомоги очільник МЗС України Дмитро Кулеба також написав, що якщо лідери Європи не відкинуть страх перед РФ, то "в майбутньому настане черга її солдатів".

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