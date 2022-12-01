Кулеба обговорив із главою МЗС Данії формулу закінчення війни

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм данським колегою Йеппе Кофодом зусилля з реалізації миру та підтримку України.

Про це Кулеба повідомив у себе в Twitter.

Він зазначив, що на зустрічі обговорював реалізацію формули миру президента України Володимира Зеленського.

"За два роки спільної роботи… ми пройшли багато криз і стали справжніми друзями. На сьогоднішній зустрічі ми обговорили непохитну і тривалу підтримку Данією України, а також зусилля щодо реалізації формули миру Володимира Зеленського", - повідомив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав Німеччину якнайшвидше надати системи ППО.

Крім того, ми інформували, що президент НОК Данії демонстративно залишив засідання АНОК під час виступу РФ.

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