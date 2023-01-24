Кулеба офіційно став заступником керівника ОП замість Тимошенка

Український президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишнього керівника Київської ОВА Олексія Кулеби заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака. До цього цю посаду обіймав Кирило Тимошенко.

Про це йдеться в указі глави держави №42 від 24 січня.

Також читайте Хабар на 400 тисяч доларів: ексзаступнику міністра Лозинському обрали запобіжний захід

"Призначити Кулебу Олексія Володимировича заступником керівника Офісу президента України", - йдеться у тексті документу.

Попереднім указом №41 Зеленський звільнив Кулебу з посади керівника Київської обласної військової адміністрації.

"Звільнити Кулебу Олексія Володимировича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у документі.

Кадрові чистки у владі

Нагадаємо, на засіданні Кабінету міністрів України 24 січня ухвалено низку кадрових рішень. Йдеться про звільнення чотирьох осіб із посад заступників міністрів та п'ять голів обласних військових адміністрацій.

Перед цим Кирило Тимошенко зранку 24 січня повідомив, що написав заяву про звільнення. Президент України Володимир Зеленський погодив відставку Тимошенка та видав указ про його звільнення з посади.

Велика хвиля відставок: і це тільки початок, маємо перебудувати систему - Михайло Подоляк

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.