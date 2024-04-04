Кулеба озвучить важливе послання для союзників під час засідання Ради Україна-НАТО

Кулеба нагадав, що Patriot – це єдина система, яка може перехоплювати балістичні ракети.

Під час засідання Ради Україна-НАТО міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликатиме партнерів надати більше систем Patriot.

Про це український дипломат сказав у Брюсселі перед початком зустрічі голів МЗС у четвер, 4 квітня.

"Порятунок українських життів, порятунок української економіки, порятунок українських міст залежить від наявності в Україні Patriot та інших систем ППО. Ми говоримо про Patriot, тому що це єдина система, яка може перехоплювати балістичні ракети", – зазначив Кулеба, наголосивши, що системи Patriot будуть його головним посланням для союзників.

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг додав, що Захід шукає "сильніші способи організації підтримки" України.

"Ми також обгорюватимемо довгострокові фінансові зобовʼязання з боку союзників за НАТО. Ми, звісно, вітаємо добровільні внески, але в довгостроковій перспективі нам потрібно менше залежати від них і більше – від твердих зобовʼязань НАТО", – сказав генсек Альянсу.

Нагадаємо, напередодні голова МЗС Дмитро Кулеба закликав надати Україні всі наявні у світі системи Patriot для захисту від російських атак.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.