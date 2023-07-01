Кулеба перед самітом НАТО закликав Німеччину не повторювати помилок Меркель

Україна не розраховує на членство у НАТО під час активних бойових дій.

Голова Міністерства іноземних справ України Дмитро Кулеба попередив Німеччину перед самітом НАТО у Вільнюсі, щоб вони не повторювали помилки ексканцлерки Ангели мергель, політика якої призвела до найбільшої в Європі війни з часів Другої світової.

Про це він заявив під час свого інтервʼю виданню Bild.

"Не повторюйте помилку, якої колишня канцлерка Ангела Меркель припустилася в Бухаресті у 2008 році. Тоді вона виступила рішуче проти будь-якого просування до членства України в НАТО", — заявив Кулеба.

Він заявив, що Меркель буквально "відчинила двері" для вторгнення російських військ в Україну та Грузію. Якби Україна була б членом НАТО у 2014 році, то повномасштабної війни вдалося б уникнути.

Кулеба заявив, що Україна не розраховує на членство у НАТО під час активних бойових дій.

"Після війни було б самогубством для Європи не прийняти Україну в НАТО. Україна поза НАТО означала б, що війна, як і раніше, можлива", — наполягає голова МЗС України.

Дипломат заявив, що вступ України до НАТО — це єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти країн Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде не територіальні поступки заради вступу до НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що після початку повномасштабної війни Росії проти України кількість громадян, які підтримують вступ до ЄС і НАТО досягла рекордних позначок.

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