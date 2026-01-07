Кулеба пояснив, чи говорив із Зеленським про нову посаду

Дмитро Кулеба

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не обговорював із президентом Володимиром Зеленським призначення на конкретну державну посаду. Зокрема, він заперечив інформацію про можливий перехід на роботу до Служби зовнішньої розвідки (СЗР).

Про це повідомляє «Українська правда».

За словами ексміністра, його нещодавня зустріч із Володимиром Зеленським мала робочий характер і не стосувалася кадрових питань.

«У нас була хороша розмова. Загалом все так, як написав президент у своєму пості. Наша розмова стосувалася переважно ситуації в країні і трохи говорили про міжнародку», — зазначив Кулеба.

Коментуючи повідомлення у ЗМІ та Telegram-каналах щодо його ймовірного призначення в розвідку, Кулеба зазначив, що не розуміє походження цих чуток.

«Я взагалі не розумію, звідки ці розмови», — наголосив ексголова МЗС.

Він також підтвердив, що зміст його розмови з президентом повністю відповідає офіційним заявам глави держави, які були оприлюднені раніше.

Що відомо про спілкування Зеленського з Кулебою?

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що зустрівся з ексміністром закордонних справ Дмитром Кулебою і заявив про домовленість визначити напрями подальшої взаємодії.

За інформацією різних медіа повідомлялося, що Володимир Зеленський розглядає можливість залучення колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до нових форматів роботи у владі, зокрема в контексті реформування Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

Згодом Зеленський заінтригував відповіддю щодо нової посади Дмитра Кулеби.

Після нещодавньої зустрічі з Дмитром Кулебою президент дав коротку, але багатозначну відповідь журналістам.