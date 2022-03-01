Кулеба попередив: якщо "Україна впаде", між РФ і НАТО може бути прямий конфлікт

Україна опрацьовує з НАТО рішення для протиповітряної оборони.

Україна не просить НАТО воювати з Росією, яка напала на нашу державу 24 лютого, але закликає допомогти Україні усім, чим можна, аби вистояти і перемогти РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок, 1 березня.

"Що стосується зони заборонених польотів, то дивіться, ми ж ведемо цю війну самі, своїми фізичними силами, - гинуть наші люди, наші військові, наші солдати, наші пілоти... Ми не запрошуємо НАТО для того, що вони тут воювали за нас. Це наша земля, це наші території, але все, що НАТО може зробити для того, щоб підтримати Україну у цій війні, - це, я вважаю, не лише моральний обов'язок, але й політична доцільність для НАТО. Тому що вони розуміють, якщо ми, не дай боже, впадемо, то наступні будуть вони. То краще допомогти нам тут в Україні, ніж чекати, коли ви реально опинитеся в стані прямого конфлікту між Росією і Північноатлантичним альянсом", - сказав Кулеба.

Голова МЗС зазначив, Україна наразі опрацьовує із партнерами рішення для протиповітряної оборони.

"Є різні рішення того, як можна допомогти Україні з протиповітряною обороною, і ми ці рішення зараз із партнерами опрацьовуємо. Але не треба, будь ласка, залякувати, що через Україну НАТО опиниться у стані війни з Росією. Якщо Росія тут в Україні переможе", то наступними ви будете, НАТО", - сказав Кулеба.

За його словами, запровадження НАТО безпольотної зони над Україною є не лише моральним обов'язком, а й політичною доцільністю для НАТО.

"Бо вони (НАТО - Ред.) розуміють, що якщо ми, не дай Боже, впадемо, то наступні будуть вони. Краще допомогти нам тут, в Україні, ніж чекати, поки ви реально опинитеся у стані прямого конфлікту між Росією та Північноатлантичним альянсом ", - пояснив голова МЗС.