Кулеба попередив: якщо "Україна впаде", між РФ і НАТО може бути прямий конфлікт

Україна опрацьовує з НАТО рішення для протиповітряної оборони.
Україна не просить НАТО воювати з Росією, яка напала на нашу державу 24 лютого, але закликає допомогти Україні усім, чим можна, аби вистояти і перемогти РФ.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок, 1 березня.
"Що стосується зони заборонених польотів, то дивіться, ми ж ведемо цю війну самі, своїми фізичними силами, - гинуть наші люди, наші військові, наші солдати, наші пілоти... Ми не запрошуємо НАТО для того, що вони тут воювали за нас. Це наша земля, це наші території, але все, що НАТО може зробити для того, щоб підтримати Україну у цій війні, - це, я вважаю, не лише моральний обов'язок, але й політична доцільність для НАТО. Тому що вони розуміють, якщо ми, не дай боже, впадемо, то наступні будуть вони. То краще допомогти нам тут в Україні, ніж чекати, коли ви реально опинитеся в стані прямого конфлікту між Росією і Північноатлантичним альянсом", - сказав Кулеба.
Голова МЗС зазначив, Україна наразі опрацьовує із партнерами рішення для протиповітряної оборони.
"Є різні рішення того, як можна допомогти Україні з протиповітряною обороною, і ми ці рішення зараз із партнерами опрацьовуємо. Але не треба, будь ласка, залякувати, що через Україну НАТО опиниться у стані війни з Росією. Якщо Росія тут в Україні переможе", то наступними ви будете, НАТО", - сказав Кулеба.
За його словами, запровадження НАТО безпольотної зони над Україною є не лише моральним обов'язком, а й політичною доцільністю для НАТО.
"Бо вони (НАТО - Ред.) розуміють, що якщо ми, не дай Боже, впадемо, то наступні будуть вони. Краще допомогти нам тут, в Україні, ніж чекати, поки ви реально опинитеся у стані прямого конфлікту між Росією та Північноатлантичним альянсом ", - пояснив голова МЗС.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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