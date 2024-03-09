Кулеба порекомендував прочитати підручник історії тим, хто не вірить у напад Росії на країну НАТО

Керівникам тих країн, які не вірять у те, що Росія може надати на країну НАТО, слід почитати підручники з історії та послухати заяви російського диктатора Путіна.

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Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Він заявив, що війна в Україні, а значить в Європі вже йде. Тому партнери України повинні відкинути страх та нерішучість, щоб приймати сильні рішення, щоб допомогти забезпечити всім необхідним українців на фронті.

Кулеба заявив, що якщо партнери цього не зроблять, тоді їм доведеться приймати рішення іншого масштабу та трагічності для порятунку власних людей та міст.

"Хто не вірить, що війна може прийти на територію НАТО — читайте підручники історії та слухайте, що зараз каже російський диктатор", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що члени НАТО мають сумніви, що США збережуть свою роль у захисті Європи.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт пояснив, чи зможуть воювати іноземні війська на фронті у разі прибуття до України.

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