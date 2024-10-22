Кулеба порівняв 2015 і 2024 роки: "РФ тричі подумає, чи нападати на нас знову"

Колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба порівняв ситуацію в Україні у 2015 та 2024 роках.

Про це він розповів на ютуб-каналі журналістці Раміні Есхакзай.

"Ми всі прекрасно пам'ятаємо атмосферу 2015-го року. Мене мучить совість, я повертаюся на держслужбу і обіцяю собі, що це виключно на рік. Допомагаю країні побудувати комунікації у час війни,бо ми були тоді просто голі перед цієї російськогою пропгандою і повертаюся у приватне життя. Але не так сталося, як гадалося", - розповів Кулеба.

І під час новгого, вже повномасштабного вторгнення, за словами Кулеба, "ніхто в світі" не вірив, що Україна це переживе.

"Ті, проблеми, які описують війсьокві, вони зрозумілі, вони закладені у людській психології, люди втомлюються, зрештою гаманці у людей теж небездонні і не можна постійно витрачати гроші на благодійність, але ми пережили це тоді, всі ці фактори, ми пережевемо їх зараз. І Україна - буде, я не маю у цьому сумнівів. Росія теж буде, тому ще не можна втекти від географії", - переконаний Кулеба

Водночас питання в тому, якою буде Росія і чи зможе вона становити стратегічну загрозу Україні.

"В українців є така схильність до самоприниження своєї країни, ми дуже сильні. Ми спротували очікування абсолютно усіх найрозумніших людей в світі, політиків, розвідників, експертів, що Україна загине. Питання в тому, щоб ми повірили у свою здатність перемагти вдовгу, а не в окремому бою - політичному чи фізичному. І повірте, коли ми зосередимося на тому, що будемо робити ми і зробимо це, то Росія тричі подумає, чи на нас знову нападати, якщо ми будемо постінйо жити у страрій логіці і бідкатися, то тоді буде нам напереливки", - наголосив колишній очільник МЗС.

Додамо, Кулеба також поділився, як відреагував на новину про своє звільнення, та прокоментував причину такого рішення.

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