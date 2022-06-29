Кулеба пояснив, чи відмовилась Україна від наміру вступити до НАТО

Кулеба пояснив, чи відмовилась Україна від наміру вступити до НАТО

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не відмовилася від свого наміру вступити до НАТО.

Однак, за словами міністра, бажання однієї лише України недостатньо, оскільки альянс також має прагнути цього.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю RFI.

Прагнення до вступу в НАТО закріплено конституцією України. Крім того, НАТО показало, що це найефективніший механізм безпеки на європейському просторі,

"Але для вступу України в НАТО однієї її волі недостатньо, НАТО також має цього захотіти. Нещодавно ми бачили, що щодо членства в Європейському Союзі було прийнято історичне рішення, але щодо НАТО з початку війни організація жодного разу не зробила жесту на користь інтеграції", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, у середу, 29 червня, в Мадриді відкрився 36-й саміт НАТО. Лідери країн-членів Альянсу збираються в столиці Іспанії в історичний момент. Хоча українські урядовці так не вважають. Що про 36-й саміт НАТО в Іспанії треба знати українцям? Кореспондент ТСН.ua розповідає з Мадрида.

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