Кулеба пояснив, чому Україна не має "плану Б" на випадок припинення західної підтримки

Кулеба прокоментував можливе послаблення західної підтримки України.
Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вірить у реалізацію "плану А", у який входить військова підтримка зі сторони країн Заходу, тому не має альтернативного "плану Б", якщо вона припиниться.
Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу CNN.
На питання про те, чи має Україна "план Б" на той випадок, якщо Захід зменшить свою військову підтримку, Кулеба відповів: "У нас немає "плану Б". Ми впевнені в "плані А".
"Україна завжди буде боротися з наявними у неї ресурсами. І як правильно сказав генсек (НАТО. – Ред.), те, що дається Україні, не є благодійністю. Це інвестиція в захист НАТО, а також у захист процвітання американського народу", – додав він.
Кулеба пояснив, що у випадку "теоретичної перемоги" РФ в Україні "інші лідери в усьому світі матимуть спокусу піти слідами Росії", і це вимагатиме від Сполучених Штатів "набагато, набагато вищої ціни".
"Ті, хто у своїх зовнішньополітичних розрахунках вважає, що Путін не наважиться напасти на країну НАТО, якщо він побачить, що він може досягти успіху в Україні, роблять величезну помилку і повинні змінити роботу", – вважає міністр.
Він зазначив, що ціна для інших країн буде набуто вищою у майбутньому, якщо зараз припинити підтримувати Україну. "І ось чому ми віримо в "план А", ми працюємо над "планом А", і ми його втілимо", – підсумував він.
Нагадаємо, раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що РФ буде нести відповідальність за свої воєнні злочини в Україні.
Крім того, ми раніше інформували, що президентка Словаччини закликала передати Україні зброю.
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