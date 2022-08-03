Кулеба пояснив, чому Україна не розриває дипломатичні відносини з Білоруссю

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, чому Україна повністю не розриває дипломатичних відносин з Білоруссю попри її сприяння російській війні в Україні.

Так, за словами Кулеби, таке рішення з боку України може спровокувати Лукашенка ухвалювати "ті чи інші рішення".

Про це очільник МЗС розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"Я прекрасно пам’ятаю, як у ніч проти 24 лютого з території білорусі розпочалося вторгнення в Україну. До цього білоруси присягалися, що білорусь для нас не становить жодної загрози", - пригадує Кулеба.

Міністр наголошує, що Україна не має жодних ілюзій щодо Білорусі. Дипломатичні відносини з Мінськом одразу зазнають краху, щойно білоруські війська зайдуть до України.

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"У нас немає ілюзій щодо білорусі, а є тверезий аналіз того, що відбувається, і яким чином не давати додаткових приводів лукашенку ухвалювати ті чи інші рішення. Я вже казав публічно, і моя позиція не змінилася: якщо білоруські збройні сили зайдуть на територію України, я негайно відправлю пропозицію розірвати з ними дипломатичні відносини", - наголосив Кулеба.

Слід зазначити, що у День української державності Україна зазнала потужного ракетного обстрілу з боку Білорусі. Однак міністр переконаний, що прив’язуватись до святкових дат не варто.

"А стосовно того, що з території білорусі відбуваються обстріли, мені здається, немає сенсу прив’язувати це до святкових дат. Те, що у повітряному просторі білорусі літають російські бомбардувальники, – іноді просто тренуються, іноді стріляють, – це наша щоденна реальність. Ще раз хочу наголосити – білорусь є співучасником злочину агресії проти України, це не підлягає жодним сумнівам. Тому жодних виправдань їм немає і не буде", - наголосив Кулеба.

Зазначимо, військовий експерт Олег Жданов каже, що усі рухи військових Білорусі та РФ біля українських кордонів добре відомі нашій розвідці. Напасти "неочікувано" не вийде.

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