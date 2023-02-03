Кулеба про літаки для України: "Німеччина не відіграватиме ключової ролі у рішенні про постачання"

Німеччина не буде відігравати ключову роль у питанні постачання авіації до України. В темі винищувачів вирішальне слово буде за США.

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю BBC.

Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично заявив, що не буде постачати Україні авіацію. Однак міністр зазначив, що рішення Берліна було важливим у постачанні танків Leopard, систем ППО IRIS-T, оскільки це німецькі технології. Проте в темі літаків головну роль відіграють США як країна-виробник.

"У питанні літаків слово Німеччини не є ключовим, тому що це американська технологія", - додав Кулеба.

Він пояснив, що під час обговорення можливої передачі Україні винищувачів найчастіше йдеться про F-16, оскільки це наймасовіший бойовий літак.

"Звичайно, ми не списуємо з рахунків й інші літаки, такі як шведські Гріпени, французькі Міражі та Рафалі. Ми відкриті до спілкування з усіма партнерами", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив журналістам, що США не передаватимуть Україні літаки. У Білому домі також підтримали позицію президента США Джо Байдена щодо невідправляння в Україну літаки F-16.

Однак міністр оборони Олексій Резніков зауважив, що усі види зброї проходили "Ні". Він пояснив, що "це є перший етап".

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