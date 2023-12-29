Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кулеба про масований ракетний удар: "Звуки вибухів в Україні має почути весь світ"

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
1453
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кулеба про масований ракетний удар: "Звуки вибухів в Україні має почути весь світ"

Атака РФ по Україні

Ворожий терор має замовчати назавжди.

Сьогодні, 29 грудня, близько 110 російських ракет і численні безпілотники були використані по мирних жителях в Україні. Цілями були пологовий будинок, школи, лікарні, житлові будинки та комерційні об'єкти.

На цьому акцентував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

"Звуки вибухів в Україні має чути весь світ"

Цього дня, підкреслив Кулеба, мільйони українців прокинулися від гучних звуків вибухів. Дипломат хоче, щоб ці звуки вибухів в Україні почули в усьому світі.

"У всіх великих столицях, штабах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України. У всіх редакціях, які пишуть про "втому" або про те, що Росія нібито готова до "переговорів". Ці звуки – це те, що Росія дійсно має сказати", – переконаний він.

Саме тому нашою єдиною колективною відповіддю, запевняє Кулеба, може і має бути продовження, потужна та довгострокова військова та фінансова допомога Україні. Лише більша вогнева міць може змусити замовкнути російський терор.

Нагадаємо, силами ППО знищено 87 крилатих ракет та 27 ударних безпілотників.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1453
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація