Кулеба - про "Північний потік-2": Це політичний проєкт, щоб обійти Україну

За словами глави МЗС України, цей проєкт суперечить принципам диверсифікації енергопостачання.

Російський проєкт "Північний потік-2" є політично вмотивованим, з економічної та стратегічної точок зору доцільним залишається транзит газу через територію України.

Водночас альтернативним маршрутом постачання зрідженого природного газу в країни Чорноморського регіону стане відкриття Туреччиною каналу "Стамбул", будівництво якого Україна вітає. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час панелі "Енергетика: яке майбутнє нас чекає?" в рамках Анталійського дипломатичного форуму, який відбувається цими днями в Туреччині, повідомляє "Укрінформ".

"Найбільше питання у постачанні енергії, співпраці в цій сфері – це інфраструктура. Ми всі знаємо, звідки можна взяти енергію та куди вона повинна бути доставлена. Головне питання – як. Якщо відповідати на це питання виключно з економічної точки зору, це одна відповідь. З політичної точки зору – абсолютно інша", - сказав Кулеба.

Як приклад він навів реалізацію проєкту "Північний потік-2". "Як це трапилося з "Північним потоком-2", проєктом, що підриває енергетичну безпеку Європи, суперечить принципам диверсифікації енергопостачання. Це політичний проєкт, ціль якого - обійти Україну з політичних міркувань, тому що з економічної та стратегічної точок зору доцільним лишається транзит газу через територію України", - сказав Кулеба.

Він наголосив на тому, що Україна була і є надійним транзитером газу.

Міністр також вказав на високий рівень співпраці з Туреччиною у всіх вимірах, включаючи енергетичну сферу, важливе значення Трансанатолійського газогону TANAP.

"Чекаємо з нетерпінням на відкриття нового каналу, який з’єднає Чорне та Середземне моря, оскільки це можливість для постачання зрідженого природного газу в Чорноморські країни... У цьому ключі хороші відносини з Туреччиною та її інвестиції в диверсифікацію постачання енергії мають виключне значення", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що "Північний потік-2" - "це виклик не лише Україні, а й для Польщі, для багатьох країн, які розуміються, що таке РФ".

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