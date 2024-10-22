Кулеба про скандал з консульськими послугами: МЗС не могло діяти врозріз з політикою держави

Ексміністр прокоментував ситуацію із припиненням 23 квітня 2024-го дипустановами України за кордоном приймання заяв на оформлення нових документів від чоловіків.
Скандали щодо обмеження консульських послуг для чоловіків за кордоном, які не вщухали аж до травня 2024 року, були спричинені, зокрема, ситуацією із законом про мобілізацію, що тоді готувався в Україні.
Про це йшлося у розмові колишнього очільника МЗС Дмитра Кулеби із журналісткою Раміною Есхакзай.
Ексміністр пояснив, чим саме тоді була спричинена реакція МЗС на бурхливі обговорення в соціальних мережах, скандали та сутички у консульствах, а також безліч чуток щодо подальших планів української влади.
"За кордоном послуги громадяни отримують в двох місцях: дипломатичній місії, або офісі ДП "Документ". Дипломатична місія — це Міністерство закордонних справ, ДП "Документ" — Міністерство внутрішніх справ. В ДП "Документ" з'явилися якісь проблеми, і люди, які масово отримували там документи, почали на це скаржитися. На той момент консульства працювали в штатному режимі. Але в головах людей, які були невдоволені, все зливається в єдине ціле, адже хто відповідає за все, що відбувається за кордоном? МЗС. Тому вся ця кумулятивна проблема впала нам на голову", — пригадав Кулеба.
Він також пояснив свою реакцію на резонанс, що спричинила дана ситуація.
"Що відбувалося в реальності? Громадяни України, які читали в новинах про те, що наближається закон про мобілізацію, вирішили прискорити оформлення своїх документів. В цей час інші громадіни України, які перебувають тут, не мають можливості заховатися від взаємодії з державою, просто переоформивши свої документи. Ми говоримо про справедливість. Тож, я опинився в ситуації, в якій в мене з одного боку чоловіки мобілізаційного віку за кордоном, про яких я, як очільник МЗС, маю дбати, намагаються уникнути потенційних загроз призову, пришвидшивши оформлення своїх документів. А з іншого боку, є українські чоловіки, які ще не були мобілізовані, а також чоловіки на фронті, які ризикують своїм життям заради своєї країни. Тож був запит на справедливість. Було невдоволення, зокрема, українських медіа, а також прокатилася хвиля розколу між тими, хто перебуває в Україні і тими, хто за кордоном. Потрібно було робити вибір. Влада — це взагалі вибір. Я завжди намагався ухвалювати настільки справедливі рішення, на скільки це можливо в реальності", — пояснив Кулеба.
Він також додав, що МЗС не могло діяти в розріз з державною політикою, яка полягала в підготовці закону про мобілізацію.
"Проблеми у видачі документів в ДП "Документ" вже з'явилися, а МЗС ніби існував в своїй окремій реальності. Мене можуть критикувати, чи ні, я до цього спокійно ставлюся, тому що є такі моменти, коли ти не можеш бути гарним для всіх, інакше ти втратиш себе і те, у що ти віриш. Був такий момент, коли був тиск обставин, який я описав, треба було ухвалювати рішення. Я ще до війни ходив, стукавши у кожний кабінет, розповідаючи, що потрібен закон про множинне громадянство, що потріна нова політика щодо українців за кордоном, і ми написали концепцію, стратегію і поклали на стіл президенту цього року, коли я ще був міністром, це теж я. Я щиро вірю, що українці мають залишатися одним цілим. Немає жодного протиріччя між тим, щоб ми залишалися одним цілим не лише в своїх правах щодо держави україна, а й в своїх обов'язках щодо неї. Зрештою закон ухвалили, послуги ДП "Документ" і консульства запрацювали, тож все відбувається згідно із чинним законодавством", — сказав Кулеба.
Нагадаємо, інформація про тимчасове припинення надання консульських послуг за кордоном чоловікам призовного віку, спричинила бурхливу реакцію тих українців, які виїхали в інші держави. Тоді Дмитро Кулеба прокоментував обмеження консульських послуг за кордоном, заявивши, що захист інтересів держави є пріоритетом в умовах повномасштабної війни.
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