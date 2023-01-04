Кулеба про військову допомогу: "Цього року Україна отримає все, що не змогла отримати раніше"

Цього року Україна отримає від союзників всю необхідну військову допомогу, яку не вдалося отримати минулого року. Над цим вже працюють.

Про це очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів на брифінгу.

"Сьогодні навіть діти просять принести їм під ялинку "Леопарда", ми розуміємо, що діти думають не лише про іграшкових "Леопардів". Ми всі не лише над цим думаємо, а й дуже багато працюємо. Я казав минулого року, що у 2023-му ми отримаємо те, що не могли отримати з різних причин у 2022-му. Я можу лише підтвердити слова, що так і буде. На все свій час, чекайте на новини", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Мусієнко переконаний, що Збройні сили України 2023 року можуть розраховувати на постачання західної техніки, зокрема бронемашин "Бредлі" та "Кугуар" щоб проводити наступальні дії.

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