Кулеба про заклики до переговорів з РФ: "Нам потрібна перемога, а не нічия"

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що "перемир'я", якого прагне Росія, зіграє проти України та безпеки всього світу. Тому не можна допустити створення цього "замороженого конфлікту".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що замість пропозицій передчасних мирних переговорів з Росією, що не прагне мирного процесу, метою партнерів має бути перемога України, яка принесе стійкий та справедливий мир на європейський континент.

Про це Кулеба сказав у відеозверненні до учасників ювілейного конгресу Пан’європейського союзу, який проходить з нагоди 100-річчя організації у Відні, повідомляє пресслужба МЗС України.

"Нам потрібна перемога, а не нічия. Якщо дозволити Росії взяти зараз паузу, Путін створить посеред Європи заморожений конфлікт, гігантську бомбу уповільненої дії, яка буде готова вибухнути щомиті. Для Європи було би стратегічною помилкою переслідувати таку мету. Застерігаю партнерів України: не пропонуйте нам компроміси із совістю, територіальною цілісністю чи суверенітетом. Бо це будуть і ваші компроміси з власною безпекою", — заявив Кулеба.

Міністр закордонних справ наголосив, що жодна країна в світі не прагне миру так, як Україна, але "такі війни, як ця, мають завершуватися перемогою добра над злом". Він закликав партнерів працювати разом над досягненням головної мети — перемоги України.

Очільник українського МЗС нагадав, що Росія веде загарбницьку геноцидну війну не лише проти України, а й проти людей у всьому світі. Таким чином РФ намагається дестабілізувати Європу, Африку, Близький Схід, Азію. Росія також вдається до ядерних погроз та намагається залякати Захід і посіяти сумніви щодо доцільності подальшої підтримки України.

"Не варто піддаватися страху та шантажу. Щоразу коли ми, європейці, залишалися твердими, принциповими, єдиними та сильними, Путін завжди відступав. Натомість будь-який знак слабкості розцінюється Росією як запрошення до подальшого терору і звірств. Саме тому підтримка України має тривати та посилюватися, а жодні відступи від санкційного тиску на Росію неприпустимі", — наголосив міністр.

Москва продовжує використовувати заяви про нібито готовність до переговорів лише як прикриття для продовження агресії. Путін і далі ставить ультиматуми, тому партнерам України нині час поставити за мету перемогу України, а не пошук передчасних мирних домовленостей з Росією.

"Справжній мир принесе українська перемога. Ця мета цілком досяжна, як довели харківська та херсонська операції цієї осені. Перемога України буде також перемогою Європи та Заходу. Вона відновить мир і безпеку на нашому континенті на десятиріччя. Крім того, вона принесе тривалий період міжнародної стабільності, бо стане очевидно, що агресія не є ефективним інструментом досягнення цілей у 21 столітті. Саме такого результату ми всі маємо прагнути, і саме це є шляхом до справжнього, тривкого та справедливого миру", — підкреслив Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що допомога Україні — це не благодійність. Кулеба підкремлив, що допомагаючи українцям, європейські партнери допомагають самим собі, роблять внесок в довгострокову безпеку та стабільність Європи.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів сприяти зусиллям України щодо знищення будь-яких елементів російської агресії і виконати 10 пунктів "української формули миру".

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